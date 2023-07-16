بدء التدريب الصيفي لطلاب "طيبة التكنولوجية" بالفنادق الكبرى وشركات السياحة والسفر

بدأ طلاب برنامجي تكنولوجيا الخدمات الفندقية وتكنولوجيا السياحة والسفر، بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الأحد، برنامج التدريب الصيفي بالفنادق السياحية الكبرى وشركات السياحة والسفر.

يقام التدريب، تحت إشراف كل من الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية والمشرف على التدريب، والدكتورة صباح محمد، منسق برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر، والمشرف على التدريب، والدكتورة أسماء محمد أحمد، المشرف على التدريب، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية.

وأوضح الدكتور محمد رسلان، المشرف على الكلية، أنه جرى توزيع طلاب برنامج الخدمات الفندقية على سلاسل الفنادق العالمية في الأقصر، إذ تلقى الطلاب تدريباتهم العملية في أعمال المكاتب الأمامية، بداية من قسم التليفونات، مرورا بقسم الحجز وقسم الاستقبال، وعلاقات وخدمة العملاء، وبالنسبة للإشراف الداخلي.

وأضاف رسلان، أنه بالنسبة لطلاب برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر، فقد تم توزيعهم على عدد من المنشآت السياحية طبقاً لرغبات الطلاب وبتنسيق من الجامعة مع تلك المنشآت مثل الشركات السياحية وشركات الطيران، إذ تلقى الطلاب تدريباتهم العملية في أقسام الاستقبال بالفنادق المنتشرة في ربوع مصر في محافظات الأقصر وأسوان وسفاجا والغردقة وسوهاج والمنيا وأسيوط والقاهرة.

وأشار المشرف على الكلية، إلى أن التدريب تضمن التعرف على أقسام شركات السياحة وأهم المسميات الوظيفية بها وتعرفوا على الأنماط السياحية التي تعمل بها هذه الشركات ونماذج من البرامج السياحية مع كيفية تسعيرها، وكيفية تصميم الكتيبات السياحية للبرامج والرحلات السياحية، أما في الفنادق فقد تدرب الطلاب، على خدمات الاستقبال في الفنادق وكيفية ملئ بطاقات التسجيل وغيرها.

وتابع: وفي شركات الطيران، تعرف الطلاب على تسعير تذاكر الطيران وكيفية حجزها على نظم الحجز بالكمبيوتر المختلفة، واكتساب المعارف والمهارات الخاصة بالتطورات والتغيرات في شركات الطيران والتعرف على أنواع تذاكر الطيران، والتفرقة بين الأنواع المختلفة للتذاكر، وتطبيق أنظمة الحجز الالكتروني، واكتسب الطلاب، خبرات التعامل مع العملاء المصريين والأجانب والجنسيات المختلفة، وتعزيز استخدام التكنولوجية الحديثة، في الحصول على المعلومات وإعداد التقارير السياحية، وبصفة عامة، فقد اكتسب الطلاب مهارات العمل ضمن فريق وحل المشكلات والتعامل مع شكاوي العملاء ومواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة السياحية.

وأردف الدكتور محمد رسلان، المشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، أنه عقب الانتهاء من البرنامج التدريبي للبرنامجين والذي يستغرق 6 أسابيع، سوف يجرى عمل مقابلة شخصية مع الطلاب، للتعرف على المهارات التي اكتسبها الطلاب، وتقديم تقرير مفصل سيتم رفعه لرئيس الجامعة.

وأشار رسلان، إلى أنه سيتم عمل زيارات ميدانية لمتابعة أعمال التدريب بالبرنامجين، من قبل الهيئة المعاونة بالبرنامجين، المكونة من؛ د. مصطفى صفوت، ود. سارة عبدالراضي، المدرسان المساعدان ببرنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر، وم. هاجر أحمد، وم. رحاب عبدالرسول، أعضاء الهيئة المعاونة ببرنامج تكنولوجيا السياحة والسفر، وم. أحمد مصطفى، وم. فاطمة عبدالحميد، وم. علي العجمي، أعضاء الهيئة المعاونة ببرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

IMG-20230716-WA0051

IMG-20230716-WA0052

IMG-20230716-WA0053

IMG-20230716-WA0054

IMG-20230716-WA0055

IMG-20230716-WA0056

IMG-20230716-WA0057

IMG-20230716-WA0058

IMG-20230716-WA0059

IMG-20230716-WA0060

IMG-20230716-WA0061

IMG-20230716-WA0062

IMG-20230716-WA0063

IMG-20230716-WA0067

IMG-20230716-WA0068