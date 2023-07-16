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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لحظة وصول السيسي لمقر انعقاد الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مقر الاجتماع التنسيقى نصف السنوي للاتحاد الأفريقى.
وكان الرئيس السيسي، وصل أمس إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي. 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  بأن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.

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