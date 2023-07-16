اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 16 يوليو 2023، أذون خزانة بـقيمة 40 مليار جنيه.

وأشار المركزي عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن الأذونات الجديدة تُطرح نيابة عن وزارة المالية عبر عطاءين، وتكون قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه بأجل 91 يوما، أما الطرح الثاني تبلغ قيمته 17.5 مليار جنيه بأجل 273 يوما.

ويتم استحقاق الطرح الأول في 17-10-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17.5 مليار جنيه في 16-4-2024.

يذكر أن أذون الخزانة هي أوراق مالية قصيرة الأجل تصدر من قبل البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد بسعر مخفض عن القيمة الاسمية لسد عجز الدين، ويستفيد المستثمر بالعائد من خلال فارق السعر بين القيمة الاسمية والقيمة المدفوعة، وتتميز أذون الخزانة بدرجة سيولة مرتفعة، حيث يمكن للمستثمر تسييل الإذن قبل تاريخ الاستحقاق وفقا لآليات وأسعار السوق.