بالفيديو.. لحظة إطلاق سلحفاة المطرية بالبحر المتوسط في محمية أشتوم الجميل ببورسعيد

قال الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، إنه جرى اليوم السبت إطلاق سلحفاة المطرية على ساحل البحر المتوسط في نطاق محمية أشتوم الجميل ببورسعيد.

وأشار مدير المحمية إلى أن الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تابعت أمس انتشار منشور على الفيسبوك يوضح وجود سلحفاة بحرية ضخمة الرأس "Loggerhead" في أحد أسواق بيع الأسماك، فأجريت الجمعية اتصالات بجهاز شئون البيئة الذي تحرك سريعًا لإنقاذ السلحفاة، لافتا إلى أن فريق من الباحثين بوزارة البيئة استلم السلحفاة ونقلها إلى الجمعية التي تأكدت من سلامتها واستضافتها لديها لمدة يوم، ثم تحركت السلحفاة إلى محمية أشتوم الجميل ليجرى إطلاقها هناك إلى بيئتها الطبيعية مرة أخرى.

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد أصدرت توجيهاتها بفحص الشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" من قيام أحد أصحاب محلات بيع الأسماك بعرض ترسة بحرية وتعرضها للأذى من الأطفال موجودة بأحد الأسواق بحي بالمطرية، وجرى التواصل مع الشاكي، وضبط الترسة وكانت في حالة صحية سيئة وجاري إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.

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