بعد 16 شهرًا من الحرب| أوكرانيا تتعادل مع روسيا في عدد الدبابات

الأحد 16/يوليو/2023 - 04:01 ص

كشفت بيانات جديدة النقاب عن أن عدد الدبابات التي يستخدمها الجيش الأوكراني خلال الحرب يقترب من عددها نظيراتها الروسية النشطة.

وأظهرت البيانات أنه بعد أكثر من ١٦ شهرًا من الحرب، أوكرانيا في طريقها لتحقيق التكافؤ مع روسيا في حجم أسطول دباباتها القتالية، بحسب بلومبرج.

وقال تقرير التوازن العسكري ٢٠٢٣، وهو تقرير سنوي من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن روسيا بدأت الحرب بـ ٣٤١٧ دبابة متاحة، مقارنة بـ ٩٨٧ لأوكرانيا، والخسائر الروسية الفادحة إلى جانب التدفق المستمر من التبرعات من حلفاء أوكرانيا الغربيين ساعدت في تحقيق التكافؤ حاليا. وأضاف أن روسيا فقدت ما لا يقل عن ٢٠٩١ دبابة بينما خسرت أوكرانيا ٥٥٨، فيما تمكنت أوكرانيا أيضًا من الاستيلاء على ٥٤٥ دبابة واستلمت بالفعل ٤٧١ مركبة غربية جديدة.

