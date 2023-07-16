ads
الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد 16 شهرًا من الحرب| أوكرانيا تتعادل مع روسيا في عدد الدبابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت بيانات جديدة النقاب عن أن عدد الدبابات التي يستخدمها الجيش الأوكراني خلال الحرب يقترب من عددها نظيراتها الروسية النشطة. 
وأظهرت البيانات أنه بعد أكثر من ١٦ شهرًا من الحرب، أوكرانيا في طريقها لتحقيق التكافؤ مع روسيا في حجم أسطول دباباتها القتالية، بحسب بلومبرج. 
وقال تقرير التوازن العسكري ٢٠٢٣، وهو تقرير سنوي من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن روسيا بدأت الحرب بـ ٣٤١٧ دبابة متاحة، مقارنة بـ ٩٨٧ لأوكرانيا، والخسائر الروسية الفادحة إلى جانب التدفق المستمر من التبرعات من حلفاء أوكرانيا الغربيين ساعدت في تحقيق التكافؤ   حاليا. وأضاف أن روسيا فقدت ما لا يقل عن ٢٠٩١ دبابة بينما خسرت أوكرانيا ٥٥٨، فيما تمكنت أوكرانيا أيضًا من الاستيلاء على ٥٤٥ دبابة واستلمت بالفعل ٤٧١ مركبة غربية جديدة.
 

أوكرانيا روسيا الدبابات