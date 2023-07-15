أبرز مسرحيات الروسي أنطون تشيكوف في ذكرى وفاته

تحتفي الأوساط الثقافية والفنية، اليوم السبت، بذكرى وفاة الكاتب المسرحي الروسي أنطون تشيكوف "29 يناير 1860 - 15 يوليو 1904"، والذي يعد أحد أبرز كتاب القصة القصيرة على مر التاريخ، والمُلقب بأبو القصة القصيرة، فرغم دراسته وعمله في الطب إلا أن عشقه للكتابة لم يتوقف، فكان يقول دائما: "إن الطب هو زوجتي.. والأدب عشقي".

ألف تشيكوف مئات القصص القصيرة، إلى جانب العديد من الأعمال المسرحية التي حقق شهرة عالمية، فأثرت أعماله في دراما القرن العشرين.

قدمت وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح 10 عروض مسرحية مصورة مأخوذة عن قصص تشيكوف، وبثت على قناة وزارة الثقافة عبر اليوتيوب ضمن مبادرة "الثقافة بين أيديك" – "اضحك.. فكر.. إعرف"، بهدف تعريف الأجيال بقدرة وحجم هؤلاء الكتاب المسرحيين ومدى تأثيرهم في المسرح بشكل عام.

الشقيقات الثلاثة

قدمت فرقة مسرح تابيلسي من جورجيا، هذا العرض الراقص في العام 2017، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، في دورته الرابعة والعشرين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن إخراج قسطنطين بورتسيلادزي.

تدور أحداث المسرحية حول العزلة، وليس الإنعزال عن المجتمع، فالتواجد بداخله وبقاء الشخص بمفرده مع ذلك، والشعور بأنك ولدت في الوقت الخطأ، والمكان، والبيئة الخاطئين، فتحلم وتتمنى أن توجد موسكو في مكان ما حيثما يمكنك العيش ونيل مكانك الذي تستحقه وسط المجتمع.

أبو عطسة جنان

مسرحية كوميدية تتناول رحلة ممثل يلعب أدوارا صغيرة ويحلم بالبطولة، فيلتقي النجم الذي يأمل في أن يساعده لتحقيق حلمه وتتوالى الأحداث.

العرض من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال، بالتعاون مع فرقة المسرح القومي، والتي بثت على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، ضمن فعاليات مبادرة "اضحك.. فكر.. إعرف" الإلكترونية، التي نظمها البيت الفني للمسرح.

يشارك في بطولة العمل كل من: محمود عزب شوق، وحسن عبدالفتاح، وأحمد الحلواني، وشريهان قطب، ديكور محمد جابر، أغاني وألحان محمد مصطفى، إعداد محمد مبروك، وإخراج هشام عطوة.

فرحة

إحدى روائع تشيكوف المسرحية المأخوذة عن قصة "فرحة"، التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال، بالتعاون مع المسرح القومي، والتي تدور أحداثها حول شاب كتب اسمه في الصفحة الأولى لإحدى الجرائد، الأمر الذي جعله سعيدا للغاية، لنتفاجأ بعد ذلك حدوث بعض الأمور له التي من المفترض أن يلتفت لها وتهمه، لكن كان همه الأول شهرته والجميع يعرفه.

يشارك في بطولة العرض لقاء سويدان، وياسر صادق، ويوسف مراد، وليلى مراد، ديكور محمد هاشم، إعداد موسيقى يوسف مراد، إخراج مراد منير.

المقام العالي

وهي مسرحية مأخوذة عن قصة "البيت الريفي"، والتي تدور أحداثها حول عثور أحد الأزواج على خطاب قد أرسل له عن طريق ‏‏امرأة مجهولة، ويخاف أن تكتشف زوجته هذا الجواب فيحاول أن يخفيه عنها ويقوم ‏‏بتتبع الفتاة التي أرسلته، فتتوالى الأحداث ووتكتشف العديد من المفاجآت.

يشارك في بطولة العمل كل من: عمرو عبدالعزيز، وحمدي عباس، وسمر علام، ديكور يحيى صبيح، إضاءة عز حلمي، ومن إنتاج فرقة المواجهة والتجوال، إعداد وإخراج إسلام إمام.

أبو صمولة

عرض كوميدي، قدمته فرقة المواجهة والتجوال، بالتعاون مع فرقة المسرح القومي، والمأخوذ عن قصة "مع سبق الإصرار"، والذي تدور أحداثه حول فلاح ماثل أمام المُحقق يتهمه بسرقة صامولة من الصواميل التي تثبت بها قضبان قطار السكة الحديد، فيقر الفلاح بذنبه بطلاقة وثقة، مبررا فعلته بأنه يصنع منها ثقالات السنانير.

وعندما واجهه المُحقق بحجم فعلته وبأنه كاد أن يتسبب في كارثة بشرية، لأن ما أقدم عليه يُعرض أرواح الناس للخطر، دهش الفلاح لأنه ورفاقه يفعلون هذا الأمر منذ زمن بعيد، فيستأذن من المُحقق بالانصراف لشئونه، فيجيبه المُحقق بأن سجنه سيكون طويلا، وستوجه إليه تهمة التخريب وتعريض وسيلة النقل العامة للخطر، فيدهش الفلاح، ويستعصي عليه من شدة بساطته أن يستوعب الأمر، ويظن بأن أحد كارهيه يريد الإيقاع به.

‏‎ ‎يشارك في بطولة العمل كل من: رضا إدريس، وإسلام عبدالشفيع، ديكور وليد جابر، موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، وإخراج محمد مرسي.