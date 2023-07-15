إجلاء أكثر من 500 شخص بسبب حريق غابات في جزيرة "لابالما" بإسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، إجلاء ما لا يقل عن 500 شخص لتجنب حريق غابات اندلع في جزيرة "لابالما" بجزر الكناري في المحيط الأطلسي.

وقال رئيس جزر الكناري فرناندو كلافيجو بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية "إن الحريق بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة غابات شمال غرب الجزيرة، حيث تعرض ما لا يقل عن 11 منزلا للدمار في المساحة التي تعرضت للحريق، والتي تبلغ مساحتها نحو 345 فدانًا".

وأضاف: "بالموارد التي نستخدمها، نأمل أن نتمكن من السيطرة على الحريق اليوم، لكن الرياح تتغير"، مشيرا إلى أنه من المتوقع هبوب رياح عاتية، والتي بجانب جفاف التضاريس وقلة الأمطار ستزيد من تعقد الوضع.. وأوضح أن عدد الأشخاص الذين في حاجة إلى الإجلاء من المنطقة قد يصل إلى ألف شخص.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسباني نشر 150 فردا من رجال الإطفاء التابعين له لمساعدة أطقم الإطفاء المحلية في مكافحة الحريق، لافتة إلى أن السلطات المحلية نشرت 4 وحدات إطفاء و4 مروحيات للسيطرة على النيران.