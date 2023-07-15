الاستعداد لبدء تشغيل حمام السباحة الأوليمبي باستاد العريش الرياضي

أستعدت الشركة المتعاقدة لتشغيل حمام السباحة الأولمبي باستاد العريش الرياضي لبدء تشغيل حمام السباحة الأوليمبي باستاد العريش الرياضي وواصلت أعمالها بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي خلال الفترة السابقة لملء حمام السباحة، واختبار وتشغيل منظومةالفلترة باستخدام غاز الكلور وبدء التشغيل الاسبوع المقبل.

وأكد ايهاب بيتا مدير عام الشباب والرياضة أنه يتابع كافة الأعمال الجارية والاستعداد لافتتاح حمام السباحة الأولمبي ، لينضم ضمن باقي المنشآت الرياضية لخدمة المواطنين حيث انه تم التعاقد مع شركة جروب ليفيلز للخدمات الرياضية حق الإنتفاع لمدة 4 شهور لتشغيل حمام السباحة خلال الفترة الصيفية ويأتي ذلك من خلال توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لتعظيم و الإستفادة القصوي من كافة الإمكانات المتاحة و العمل علي إشراك القطاع الخاص بالاستثمار وفق رؤية إدارة الاستثمار بوزارة الشباب و مديرية الشباب و الرياضة وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار في مجال الرياضة من أجل تحقيق نتائج إيجابية للارتقاء بمستوى الرياضة بأنواعها

يأتي ذلك بهدف وصول النشء و الشباب من مبتدئ في رياضة السباحة الي سباح محترف والقضاء علي جميع مشاكل الخوف من المياه و الحرص علي سلامة الطفل في الماء و حمايته من المخاطر المتعلقة بالبحر و حمام السباحة وتعلم الأداء الصحيح للسباحات المختلفةوالوصول لأبطال في جميع السباحات و توفير الجانب الترفيهي للأسرة و الإستمتاع بأوقات الفراغ.