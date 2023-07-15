مناقشة رواية "وجوه قابلة للتدوير" في ثقافة أسوان

عقد نادي أدب مكتبة دراو للطفل والشباب بفرع ثقافة أسوان، ندوة لمناقشة رواية "وجوه قابلة للتدوير" للقاصة والروائية سمية ماهر، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أدار اللقاء الشاعر ياسر باشري.



تناولت الشاعرة صابرين خضر، الحديث عن العنوان ومناسبته للرواية وكذلك عناوين الفصول، حيث جاء أكثرها مناسبا، كما تناولت شخصية البطلة التي ارتبطت بكل شخصيات الرواية تقريبا والبعد النفسي الداخلي لها، وكيف أثر هذا فى جملة الحوار التي كانت تكشف فيها الكاتبة شخصية البطلة شيئا فشيئا، والحبكة الدرامية في الرواية، وكيف نجحت الكاتبة في ربط الفصول والمشاهد وكيف لم يحالفها الحظ في بعض الأحيان.



من جهته، قال الشاعر عماد عزت، إن "وجوه قابلة للتدوير" عنوان يأخذ القارئ إلى عالم يسيطر عليه الصراع والتحول، ولا سيما غلاف الرواية يؤطر لهذه الرؤية، ويزيد من الإيحاء للقارئ بأنه سيدخل عالما سرديا يعتمد على التكنولوجيا والخيال العلمي، وأثر استخدام الكاتبة لصوتها على تفاعل الأحداث الداخلية للنص، والتى تولد لدى القارئ الخيال ومشاركة النص إبداعيا، فاستخدمت تقنية التقرير الصوتي.



جاء اللقاء ضمن البرامج الثقافية بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وشهد حضور أعضاء نادي أدب أسوان وكلابشة ونصر النوبة وإدفو.



يشار إلى أن القاصة سمية ماهر من محافظة أسوان، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، دبلوم في التاريخ، وعضو بنادي أدب مكتبة دراو، وعضو بورشة المصطبة للقصة، من أعمالها رواية بعنوان "الحنين وآلام"، رواية "وجوه قابلة للتدوير"، ولها تحت الطبع مجموعة قصصية بعنوان "اكتراث"، شاركت بمعرض الكتاب عامي 2019، 2022، وسبق لها الفوز في عدة مسابقات منها "مجلة أبواب الحرية الدولية، صناع السعادة لمؤسسة حكاية يافث أرثر".