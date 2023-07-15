القاهرة الإخبارية: كييف خسرت 20% من أسلحتها الغربية خلال أسبوعين من "الهجوم المضاد"

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن وسائل إعلام غربية أنه في خلال الأسبوعين الأولين من الهجوم الأوكراني، تم تدمير ما يصل لـ20% من الأسلحة التي أرسلتها كييف إلى ساحة المعركة، إذ جاء في المنشور نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين: "خلال الأسبوعين الأولين من الهجوم المضاد الشاق لأوكرانيا، تعرض ما يصل لـ20% من الأسلحة التي أرسلتها كييف إلى ساحة المعركة للتلف والتدمير، ويشمل هذا العدد بعض المركبات القتالية الغربية - الدبابات وناقلات الجند المدرعة".

وأشار المنشور إلى أن الخسائر تراجعت لنحو 10% في الأسابيع التالية لأن الهجوم المضاد نفسه قد تباطأ، و في 4 يونيو الماضي، تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيا، وزجت كييف ألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد"، تسببت الصور المتناقلة من ساحات المعركة التي تظهر أعمدة الدخان المتصاعدة من الدبابات الأوكرانية الألمانية الصنع في إحداث ضجة إعلامية حول فاعلية الأسلحة الغربية.

وصرّح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في 3 يوليو الجاري، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة وطائرة هليكوبتر و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد "ما يقرب من 100% من دبابات هذا النوع التي قدمتها بولندا والبرتغال"، وأضاف شويجو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.