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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية "اليسر".. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، يرافقهما مسئولو الوزارة، والمحافظة، محطة تحلية مياه البحر (اليسر)، بطاقة إجمالية للمحطة 80 ألف م3/يوم، والتي مولت تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان، ونفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال التحلية.

جاء ذلك عقب تفقدهما مشروع تطوير طريق المطار.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر بمشروع توسعات محطة تحلية مياه البحر (اليسر) لتفقد مكونات المحطة المختلفة (المعمل – نظام التحلية – مركز التحكم – غيرها)، واستمعا لشرح تفصيلى من القائمين على تشغيل المحطة عن آلية العمل بكل جزء منها، وتابع الوزير مع رئيس شركة مياه البحر الأحمر، موقف تنفيذ الخطة المُعدة لإحلال الأغشية، والجارى توريدها وتركيبها، ومن المقرر الانتهاء منها فى شهر أغسطس المقبل.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة تنفيذ عمليات التشغيل والصيانة وإحلال الأغشية بأعلى كفاءة، وطبقاً للمعايير العالمية المتبعة فى مجال التحلية، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمحطة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة على مياه الشرب، لسكان ومرتادي مدينة الغردقة، وخاصة فى فصل الصيف.

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محطة اليسر محافظة البحر الأحمر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان