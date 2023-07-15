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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة دمياط السابق يناقش رسالة ماجستير حول طرق تدريس الفيزياء بكليات التربية

لمناقشة رسالة ماجستير بكلية التربية

رئيس جامعة كفرالشيخ
رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل رئيس جامعة دمياط السابق
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استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور رمضان الطنطاوي رئيس جامعة دمياط السابق، بحضور الدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية، والدكتور محمود عبد العزيز وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، وذلك قبل توجهه إلى كلية التربية لمناقشة رسالة ماجستير بالكلية.

وخلال اللقاء أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ترحيبه برئيس جامعة دمياط السابق في رحاب جامعة كفر الشيخ، موجها له الشكر لتشريفه الجامعة ومشاركته في مناقشة رسالة الماجستير التي تناقش طرق تدريس العلوم (الفيزياء) بكلية التربية، وقدم رئيس الجامعة شرحاً مبسطاً عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.
ومن جانبه أعرب الدكتور رمضان الطنطاوي، عن سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بدور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنياً للجامعة وقيادتها كل التوفيق فى تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلى والعالمى.

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جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة دمياط مناقشة رسالة ماجستير رئيس جامعة دمياط السابق يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ