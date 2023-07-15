13 سبتمبر.. النطق بالحكم في طعن المتهمين بتعذيب وقتل طفلة ابتلعت قطعة حشيش بالمحلة

حجزت محكمة النقض طعن المتهمين بقتل طفلة بعد تعذيبها لمدة 6 ساعات حتى الموت انتقاماً منها لابتلاعها قطعة حشيش، على حكم سجنهما 7 سنوات للنطق بالحكم بجلسة 13 سبتمبر.

وكان قدم ميشيل حليم دفاع المتهمة الثانية فى القضية، مذكرة طعن قال فيها إنه يوجد خطأ في تطبيق القانون لأن محكمة الموضوع عدلت قيد ووصف الاتهام من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى موت دون أن تنبه الدفاع بالتعديل وبالتالي كان اتجاه الدفاع أمام محكمة الموضوع بشأن القصد الجنائي الخاص بنيه ازهاق الروح في القتل العمد وهو بعيد كل البعد عن عند الدفاع الذى عدلت المحكمة قيده ووصفه.

وجاء في مذكرة الدفاع: محكمة الموضوع أدانت الطاعنة بالاشتراك في القتل ونسبت إليها اعتراف بالواقعة ليس له صله بالأوراق، رغم انتفاء المساهمة الجنائية للمتهمة الثانية.

وترجع الواقعة لشهر نوفمبر 2020 بتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر عام ونصف للمستشفى جثة هامدة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها.

وكشفت تحريات المباحث، قيام والدة الطفلة بتركها بمنزل صديقتها وذلك لفطامها، إلا أن الطفلة ظلت تبكى لساعات طويلة فقامت المتهمة وزوجها بضربها وتعذيبها بسبب ابتلاع الطفلة لقطعة حشيش تخص المتهمين، فأصيبت بنزيف بالمخ وتوفيت فى الحال وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة تحرر محضرا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم.