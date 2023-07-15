وائل رياض: أقف على مسافة واحدة من لاعبي كل الأندية

قال وائل رياض، المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي الحالي ولاعب الأهلي الأسبق، إنه يشجع النادي الأهلي لكنه يقف على مسافة واحدة من كل اللاعبين عندما يتعلق الأمر بعمله في المنتخبات الوطنية: "صداقاتي قوية باللاعبين المصريين".

وأضاف "رياض": خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم السبت، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز كانت قوية، الأهلي كان يلعب هو منتشي، فقد فاز بكل الألقاب، والزمالك لعب جيدا تحت قيادة أوسوريو طيلة الفترة الماضية، لكن أوسوريو لم يدخل المباراة بشكل جيد، لكنه عدل أخطائه بعد فوات الآوان، الروح الرياضية كانت نقطة إيجابية ومميزة في المباراة وهذا ما نتمناه جيدا".

وكان الأهلي تغلب على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس أول، الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز، وسجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات، وسجل معلول الهدف الثالث، بينما قلص أحمد سيد زيزو الفارق بهدف من ركلة جزاء، وفي نهاية المباراة أحرز محمد شريف الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من المالي أليو ديانج.