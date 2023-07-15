حبس متهم بسرقة المحال التجارية فى قصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بحبس متهم بسرقة المحلات التجارية، اربعة ايام على ذمة التحقيقات، والتحرى عن نشاطه الاجرامى، كما امرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته مبلغ مالى، مفك؛ لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المحلات التجارية بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كل المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

كما تم ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم (سيئ النية، له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموه لأحدهم بالسرقة.