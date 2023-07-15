رئيس جامعة عين شمس يشهد احتفال كلية الألسن باعتماد 9 من برامجها

شهد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بحضور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وأحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، وصالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، فعاليات حفل حصول كلية الألسن بجامعة عين شمس على اعتماد تسعة برامج من برامجها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وقد حضر الحفل أيضا عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سلوى رشاد، عميد الكلية، ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رشا خفاجى، مدير مركز مضان الجودة بالجامعة، هند أسعد، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالكلية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية، وداعمى الكلية الاستراتيجيين والأطراف المجتمعية المساهمة في تطوير الكلية بمختلف ركائزها.

وخلال كلمته الافتتاحية أشاد محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، بالتطوير الذي شهدته جامعة عين شمس تحت قيادة محمود المتينى، والذى استطاع قهر الروتين والتغلب على كافة العقبات، معربًا عن سعادته بمشاركة كلية الألسن الاحتفال باعتماد تسعة من برامجها، مؤكدا أن كلية الألسن بجامعة عين شمس لها بصمات واضحة، وأن جامعة عين شمس عريقة تمتلك قدرات وإمكانات بشرية مميزة لها دور كبير في المشاركة فى عمليات التنمية في مصر.

وتقدم محمود المتيني رئيس الجامعة، بخالص الشكر لكلية الألسن وإدارتها مشيدًا بأداء عميدة الكلية والسادة الوكلاء وكافة منتسبى الكلية وعملهم المتميز في كافة المناحى التعليمية.

كذلك أشاد بمستوى البحث العلمى بالكلية والذي يأتى في نطاق خطة الجامعة الاستراتيجية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وخطة مصر 2030، ودور الكلية فى النشر الدولي، إلى جانب المشاركة الفعالة فى دوائر الابتكار والتى أصبحت تمثل جزءا هاما من العملية التعليمية في ظل جامعات الجيل الرابع والخامس.

كذلك أثنى علي التطويرات التى شهدتها الكلية علي مستوى البنية التحتية والمعلوماتية والتصحيح الالكترونى وغيره.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لنواب رئيس الجامعة السابقين والحاليين علي كافة مجهوداتهم، وتواصل الشكر والتقدير لكافة المشاركين في هذا الإنجاز الذي توج بالاعتماد البرامجى لما يقرب من 50% من برامج الكلية.

كذلك تطرق رئيس جامعة عين شمس لأهمية التحول الرقمى لافتا إلي البنية التحتية في الجامعة التى ساعدت في ظل جائحة كورونا وساهمت في دعم الخطى السريعة لمواكبة هذا التحدى مختتما كلامه بالتأكيد على أن ما تم تحقيقه من تطوير بالجامعة هو جزء مما كنا نأمل بتحقيقه.

فى كلمته أعرب أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، عن سعادته بالمشاركة في تتويج مسيرة كلية الألسن والوصول لاعتماد تسعة برامج، مؤكدا علي كونها كلية عريقة ذات تاريخ يمتد من وقت رفاعة الطهطاوي وقد كانت كلية الألسن الوحيدة في مصر لمدة سنوات وتمكنت من تقديم خريج متميز نفخر به في كافة المحافل.

كذلك تم تكريم عميدة الكلية واهداء سيادتها درع التكريم تقديرا لجهدها في رفع اسم كلية الألسن جامعة عين شمس عاليا.