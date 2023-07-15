شاهندة عبدالرحيم: تصريحات قائد فاجنر أظهرت مدى الخلافات بينه وبين قادة الجيش الروسي

قالت الإعلامية شاهندة عبدالرحيم، إن قائد قوات فاجنر "يفجيني بريجوجين" يتهم الجيش بالتقصير في دعمه في أوكرانيا، وحسب تقرير نشرته "صن داي تايمز" البريطانية، قال "يفجيني بريجوجين": إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس الأركان "فاليري جيراسيموف" يحاولان تدمير قواته، ومنعهما من إمداد قواته بالذخيرة والأسلحة، مما دعا "بريجوجين" بالتهديد بسحب جنوده من "باخموت" التي كانت محاصرة آنذاك.

وأضافت "عبدالرحيم" خلال برنامج "focus" المذاع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن تصريحات "بريجوجين" أظهرت مدى الخلافات بينه وبين قادة الجيش، مشيرة إلى أنه لم يكن من المتوقع أن الخلاف سيتطور، و"فاجنر" ستقوم بما سمته "مسيرة العدالة تجاه موسكو".