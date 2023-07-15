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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣.. فتح باب التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

أرشيفية
أرشيفية
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بدأ الموقع الإلكتروني بالتنسيق لوزارة التعليم العالي اليوم السبت، فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات بكليات الجامعات المصرية وذلك بتنسيق العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، ويستمر التقديم  حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.

والكليات التي  يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

 لتسجيل رغبات الطلاب  في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق https://tansik.digital.gov.eg

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة إختبارات القدرات التنسيق الثانوية العامة الإلكترونى