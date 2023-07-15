تنسيق الجامعات ٢٠٢٣.. فتح باب التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

بدأ الموقع الإلكتروني بالتنسيق لوزارة التعليم العالي اليوم السبت، فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات بكليات الجامعات المصرية وذلك بتنسيق العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.

والكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

لتسجيل رغبات الطلاب في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق https://tansik.digital.gov.eg