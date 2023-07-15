أمام العدالة.. محاكمة «حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر» و«قتلة عراقي الجنسية» أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر ومحاكمة قتلة عراقي الجنسية.

الإرهابي معتز مطر



-محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر.

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين .

وذلك لاتهامهم بالانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهم معتز مطر وعبد الله الشريف وناصر وزوبع و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

-الجنايات تواصل محاكمة قتلة عراقي الجنسية

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمين في اتهامهم بارتكاب جريمة قتل عراقي الجنسية مع سبق الإصرار والترصد .

وكانت قد قررت المحكمة في جلسة سابقه تغريم الطبيب الشرعي لتعذره حضور الجلسة ، كما حضر المتهمون جلسة المحاكمة وتمسك دفاع المتهمة المحامي بالنقض محمد النحاس بالمرافعة وتم تأجيل الجلسة .

جانب من جلسة سابقة

وكشف أمر إحالة المتهمين وهم كلا من "فاطمة .ع" و" فاروق .ت" إلى محكمة الجنايات اتهامهم بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بأن استدرجا عراقى الجنسية بعيدا عن أعين الناس من القاهرة إلى القليوبية لقتله بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه والمتهمة الأولى.

تفاصيل امر الإحالة عندما أسندت النيابة العامة للمتهمين قتل المجني عليه "عباس.م" محمد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لخلافات عاطفيه بينهم واعدا لهذا الغرض سلاح أبيض واستدرجاه بعيدا عن أعين الماره وما إن ظفرا به حتى انهال عليه طعنا بالسكين قاصدين إزهاق روحه فاحدثا به الاصابات المبينة بتقرير الصفه التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت تلك الجناية بالجنحة هي أنه بذات المكان والزمان سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه ، كما أحرزا بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصيه أو المهنيه سلاحا ابيض سكين.

وتضمنت أدلة الثبوت بالقضية حيث شهدت "زهرا.ف" بالتحقيقات بأنه تناهى إلى سمعها من رفيقتها بالمسكن المتهمة الأولى أبان عودتها لمسكنها عقب ارتكابها للواقعه بقيام المتهم الثانى بقتل المجنى عليه بإحدى المناطق النائية وإخفائها لجثمانه سويا.

وكشفت شهادة رئيس مباحث قسم مصر الجديدة، مجرى التحريات بالقضية بأن تحرياته السريه توصلت لارتباط المتهمة الأولى عاطفيا بالمجنى عليه إلا أنه ساءت العلاقه فيما بينهم فاتفقت مع زميلها المتهم الثانى على التخلص منه بالقتل فاعدا ثلاث مخططات للتخلص منه فخاب أثر الاولين حتى بلغا المتهمان بأن استدراجا المجنى عليه بمنطقه العبور – القليوبية ما أن ظفروا به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض قاصدين إزهاق روحه فاحدثا به الاصابات المبينة بتقرير الصفه التشريحية التى أدت لوفاته المنية.

شملت ملاحظات النيابة العامة بالقضية اقرار المتهمين بارتكاب الواقعه على النحو الوارد بشهاده مجرى التحريات بالقضية ، كما ثبت بتقرير الطب الشرعى أنه بإجراء الكشف الظاهرى والصفة التشريحية لجثة المتوفى ان الاصابات الموصوفة والمشاهدة بيمين العنق ويمين الصدر هى إصابات طعنية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم أو أجسام صلبه ذات حافه حاده وطرف مدبب ايا كان نوعها كالسكين والمطوه أو ما فى حكمها وهى جائزه الحدوث.

كما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبه المتواجدة بمحيط الواقعه تواجد المتهمان والمجنى عليه واستدراجهما اياه إلى حيث لقى مصرعه، وطلب المستشار محمد النحاس المحامى بالنقض دفاع المتهمة من هيئة المحكمة مناقشه الشاهدة الأولى "زهراء.ف" صديقه المتهمة الأولى وهي من قامت بالإبلاغ عن الواقعه كما جاء على لسانها بتحقيقات النيابة العامة.



-الحكم على المتهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه في الجيزة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، حكمها على 6 متهمين بقتل شخص عمدًا وإصابة شقيقه، إثر خلافات سابقة بينهم بولاق .

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهمين وهم "إسماعيل.ع.م" 29 سنة عامل جبس، "بيتر.ن.ح" 33 سنة، و"أحمد.ا.ع" 31 سنة، و"أحمد. م. ر"36 سنة، و"محمد. س. ا" 25 سنة، و"عبدالحميد.ط.م" 25 سنة، في القضية رقم 22437 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4470 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة للمحاكمة الجنائية.

وجاء بأمر الإحالة استعرض المتهمين القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من" خالد.ع.ا"، "أحمد.ع.ا"، وذلك بأن أشهر المتهمين أسلحتهم البيضاء "خنجر ، مطواة ، كذلك " تجاههم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم و كان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة.

وقاموا بقتل المجني عليه" خالد عبد الله. ا. ع" عمدًا مع سبق الإصرار؛ وذلك بأن بينوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح، علي اثر سبق الخلف الواقع بين شقيقه المجني عليه الثاني والمتهم الأول ، وما ان ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض " خنجر" فأحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله.

كما شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد عبد الله. ا. ع" شقيقة عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ازهاق روحه، وما ان ظفروا به حتي حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض قاصداً من ذلك قتله، إلا أن خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم، وهو تمكن المجني عليه من الهرب منهم.

وقال أحد الشهود على الواقعة فى التحريات، إنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المجني عليه الثاني والمتهم الأول، حتي حضر الأخير ومرافقوه من المتهمين جميعا، حيث علموا بمكان تواجد المجني عليه الثاني، وما أن تقابلوا وإياه فأشهروا أسلحتهم البيضاء "خنجر، مطواة، تجاهه راغبين التعدي عليه، إلا أنه لاذ بالفرار وترك شقيقه المجنى عليه الأول لنجدته من بطش المتهمين الواقع عليه فأشهر عليه المتهم الأول بسلاح أبيض "خنجر فأحدث إصابته التى أودت بحياته.