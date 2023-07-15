السحر.. مرتضى منصور يكشف أسباب سقوط الزمالك أمام الأهلي

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المعزول بحكم قضائي، أسباب نتائج الزمالك السلبية في الموسم الحالي، والسقوط أمام الأهلي برباعية مقابل هدف، مساء الخميس الماضي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة «الزمالك»: اللي بيحصل فينا الموسم ده مش طبيعي، أنا عاوز أسأل سؤال، الأهلي الموسم اللي فات خسر كل البطولات، حسين الشحات، اللي جابوه برقم كبير كانوا هيبعوه، كان هيبعوه، بيرسي تاو، كان هيبعوه، فجأة دلوقتي بقوا عملاقة!».

وأضاف: «أنا مش هقول منشطات، بس في حاجة مش طبيعية، الأهلي منذ مباراة صن داونز مخسرش ولا مباراة ومخسرش ولا بطولة في كل الألعاب، في واحد بعتلي رسالة لصورة الساحر اسمه رجب بحة، وطلع من الفيوم، بلد سيد عبد الحفيظ، ياريت حد من الفيوم يطلع يقولي مفيش حد بالاسم ده».

وتلقى الزمالك هزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام غريمه التقليدي الأهلي، مساء الخميس الماضي، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 59 في المركز الثالث.