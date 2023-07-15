استشاري طب نفسي: الحوار حول الثقافة الجنسية ضرورة

نظم مهرجان دواير الثقافي، ندوة ولقاء مفتوح مع د.نبيل القط، استشاري الطب النفسي، بعنوان «ثقافة الصحة الجنسية والنفسية»، اليوم الجمعة الموافق ١٤ يوليو الجاري، وأدار الندوة الكاتب محمد هشام عبيه.

وأوضح د. نبيل القط خلال الندوة مفهوم الصحة الجنسية، وتأثيرها على الإنسان، موضحا أنه مجموع الأفكار والسلوكيات التي يمارس بها الناس حياتهم الجنسية. وعن مفهوم الصحة النفسية، فهي ليست مجرد اختفاء الأعراض وإنما حالة من الرفاه النفسي تمكن الفرد من التفكير والتعلم والعمل والحياة بطريقة يرضاها والتفاعل مع المجتمع.

وأشار القط إلى ضرورة فتح حوار عن الجنس، لخلق ثقافة جنسية سليمة وأفكار صحية تساهم في تجنب الأفكار المغلوطة، لافتًا إلى أنه أول إعلان عالمي للحقوق الجنسية ظهر في القاهرة عام ١٩٩٣.

الدكتور نبيل القط، هو استشاري الطب النفسي وعضوًا في مجلس إدارة الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية وجمعية الطب النفسي التطوري. شارك في الإشراف على كتابة العديد من المسلسلات الدرامية التي تركزت على الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، مثل "تحت السيطرة" و"فوق مستوى الشبهات". وله العديد من المقالات المنشورة في مواقع إلكترونية وصحف ومجلات، بالإضافة إلى كتابه "حكايات التعب والشفاء" الصادر عن مركز المحروسة للدراسات والنشر والمعلومات الصحفية.

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافي انطلقت بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي «ديوان» و«تنمية»، ويهدف إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.

كما يشارك فيه عدد من أبرز الرعاة في مختلف المجالات، منها: شركة "مدينة مصر" وهي رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، الوحيدة المتخصصة في ترميم المباني التراثية في وسط البلد، وتهدف إلى الحفاظ على البنية الأصلية وخلق مفاهيم جديدة تلبي الاحتياجات الحديثة. وفندق فيرمونت نايل سيتي، و"ستار كير إيجيبت"، وهي مؤسسة غير ربحية تختص في توفير المساعدة الغذائية والرعاية الطبية والتعليم للأطفال الأيتام والمحتاجين.

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