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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس ترحب بنتائج قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر

قمة دول جوار السودان
قمة دول جوار السودان
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رحبت الخارجية التونسية بنتائج قمة دول جوار السودان التي استضافتها جمهورية مصر العربية أمس الخميس.

وأعربت الخارجية بحسب بيان صادر اليوم الجمعة عن أملها في أن تُسهم هذه المبادرة في دفع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصّل لحلّ سلمي وشامل للأزمة في السودان.

وجددت الخارجية التونسية الدعوة إلى الوقف الفوري للنزاع، حفاظا على أمن السودان واستقراره ووحدته الترابية، وصون سيادته ومقدّرات شعبه الشقيق.

وكان مؤتمر قمة دول جوار السودان قد أكد في بيانه الختامي، الذي تلاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم في البلاد باعتباره شأنا داخليا.

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