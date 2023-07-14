حلمي عبد الباقي: غبت عن الساحة الفنية 11 عاما

قال الفنان حلمي عبد الباقي أن المخرج الكبير حسن الصيفي اختارني لفيلم زمن الجدعان، مؤكدا أنه تعلم كثيرا من الفنان القدير الراحل فريد شوقي، الذي كان أول من يذهب إلى اللوكيشن.

وأضاف عبد الباقي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أنتجت معظم أعمالي الفنية مشيراً إلى أنه غاب عن الساحة الفنية لأكثر من ١١ عاما.

خلال الحلقة كشف عبدالباقي، العديد من الأسرار والمفاجآت، حيث يتحدث لأول مرة عن أسباب اعتزاله الغناء في الملاهي الليلية وخسارته أمواله في البورصة.

وحول جيل التسعينات، والسؤال الصعب، مظلوم ولا محظوظ، كشف عبدالباقي كيف واجه أصعب أزمة في حياته.

كما تحدث حول الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.