ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني ينفي سقوط ضحايا من صفوفه في معارك بالخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، ما أعلنته قوات الدعم السريع عن سقوط الكثير من الضحايا من صفوف الجيش خلال معارك بين الجانبين في العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أكدت أن ما أشاعته قوات الدعم السريع بأنها "قتلت المئات من جنود الجيش واستولت على 100 مركبة عسكرية" خلال مواجهات مع قوات الجيش في مدينة بحري بالخرطوم معلومات غير صحيحة.

وقال بيان صادر عن قوات الدعم السريع أنها صدت هجوم للجيش على موقع تابع لقوات الدعم السريع في مدينة بحري، وأنها استولت على 130 سيارة عسكرية بجانب عدد من الآليات العسكرية، كما أشاعت قوات الدعم السريع أنها أسرت عدد كبير من قوات الجيش السوداني.

العاصمة السودانية الخرطوم الجيش السوداني 100 مركبة الآليات العسكرية القياده العامه للقوات المسلحه