الجيش السوداني ينفي سقوط ضحايا من صفوفه في معارك بالخرطوم

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، ما أعلنته قوات الدعم السريع عن سقوط الكثير من الضحايا من صفوف الجيش خلال معارك بين الجانبين في العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أكدت أن ما أشاعته قوات الدعم السريع بأنها "قتلت المئات من جنود الجيش واستولت على 100 مركبة عسكرية" خلال مواجهات مع قوات الجيش في مدينة بحري بالخرطوم معلومات غير صحيحة.

وقال بيان صادر عن قوات الدعم السريع أنها صدت هجوم للجيش على موقع تابع لقوات الدعم السريع في مدينة بحري، وأنها استولت على 130 سيارة عسكرية بجانب عدد من الآليات العسكرية، كما أشاعت قوات الدعم السريع أنها أسرت عدد كبير من قوات الجيش السوداني.