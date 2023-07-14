الأمم المتحدة: 165 مليون شخص تعرضوا للفقر بسبب كورونا والحرب الأوكرانية

الجمعة 14/يوليو/2023 - 10:51 ص

أفادت الأمم المتحدة، اليوم /الجمعة/ بتعرض نحو 165 مليون شخص للفقر بسبب جائحة كوفيد -19 وأزمة تكلفة المعيشة وحرب أوكرانيا، منذ عام 2020.

وذكر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر - في تقرير وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أنه بسبب هذه الأزمات سيكون هناك 75 مليون شخص قد وقعوا في براثن الفقر المدقع، الذي يعرف بأنه يعيش على أقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عام 2020 ونهاية عام 2023، كما سيقع 90 مليون شخص آخر تحت خط الفقر البالغ 3.65 دولار في اليوم، وفقا لدراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح أن الفئات الأشد فقرا هى الأكثر معاناة ومن المتوقع أن يظل دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الوباء، لافتا إلى الدول التي كان من الممكن أن تستثمر في شبكات الأمان على مدى السنوات الثلاث الماضية حالت دون وقوع عدد كبير من الناس في براثن الفقر.

وأشار إلى أنه في البلدان المثقلة بالديون، هناك علاقة بين المستويات المرتفعة للديون، والإنفاق الاجتماعي غير الكافي، والزيادة المقلقة في معدلات الفقر، داعيا إلى وقف فقر الديون في البلدان المتعثرة اقتصاديا لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل النفقات الاجتماعية ومواجهة آثار صدمات الاقتصاد الكلي.