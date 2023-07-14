مدرب الزمالك: الأهلي استغل الأخطاء التى قمنا بها وفاز برباعية

علق الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك على خسارة فريقه بنتيجة كبيرة أمام الأهلي مساء الخميس في الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز .

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، أن لاعبي الأهلي نجحوا في استغلال أخطاء الزمالك خلال لقاء القمة مساء الخميس، لأن الأهلى يضم لاعبين يجيدون التحول السريع وشن هجمات خطيرة على المنافسين.

يذكر أن الزمالك خسر جميع الألقاب هذا الموسم، سواء السوبر المصري أمام الأهلي، أو كأس مصر بالخروج من نصف النهائي أمام بيراميدز بالنسخة الأخيرة، أو الخروج من دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة من دور المجموعات، بالإضافة لخسارته درع الدوري الذي حصده في الموسمين الماضيين على التوالي.