مركز جسور الثقافي ينظم عرضا للحكي بعنوان "سهراية"

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وبالشراكة مع كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية عرضًا للحكي بعنوان "سهراية" يقدمه فريق الحكي "مُرتجل" لفنون الأداء يوم السبت المقبل الموافق الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، وذلك بحديقة كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة بمنطقة مصر الجديدة.

يتضمن العرض تقديم حكايات وقصص شبيهة بما عشناه وبالواقع المعاصر في صورة حكي مرتجل ومشاركة المشاعر المختلفة في تلك القصص.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.