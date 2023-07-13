انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك" على شاطئ البحر بالعريش

انطلقت اليوم فاعليات المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك" علي شاطئ البحر في مدينة العريش تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد المهندس عبد الله الحجاوي رئيس مجلس ادارة الجمعية الأهلية لحماية البيئة، أن المبادرة أطلقتها وزارة البيئة للحد من استخدام البلاستيك احادي الاستخدام حفاظا على نظافة البيئة.

أضاف الحجاوي، أن المبادرة جرت علي ساحل البحر في مدينة العريش بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمكتب العربي للشباب والبيئة والهيئة العامة للتنشيط السياحي والكشافة البحرية بشمال سيناء وجهاز شئون البيئة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية الشريكة.

ووجه الحجاوي الشكر للمهندس هيثم ممثل المكتب العربي للشباب والبيئة علي التعاون المستمر مع الجمعية في كافة المبادرات التي تخدم المجتمع، مشيدا بدور المكتب في تنمية الوعي البيئي لدي المواطن السيناوي.

كما قدم الشكر لكافة الجهات الداعمة للمبادرة والتي تواجدت اليوم علي هامش انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية في مدينة العريش مشيرا الي ضرورة وضع تشريع يجرم الاعمال التي تؤدي الي عدم نظافة الشاطئ، معلنا عن وضع توصيات بالمبادرة لعرضها علي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء لوضع اليات رسمية لتنفيذها.

وأشار ممثل المكتب العربي للشباب والبيئة إلى أن محافظة شمال سيناء تعد المحافظة الأولي التي قامت بتنفيذ فعاليات المبادرة علي ارض الواقع، مشيدا بدور كافة المؤسسات في التعاون من أجل انجاح المبادرة سواء ديوان عام المحافظة والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

ولفتت رضوى سامي شاهين مدير فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، أن الاكياس القماش البديل الامن للأكياس البلاستيكية، حيث ان الاكياس القماشية صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، ومتعددة الاستخدام ويتم تصنيعها بجميع الألوان والأشكال.

بدورها قالت الشيماء أحمد عبيد، مدير شئون البيئة بالمحافظة، أنه علي هامش المبادرة تم تنفيذ ندوة توعوية بأضرار استخدام البلاستك، بجانب حملة نظافة لشاطئ العريش من المخلفات، مؤكدة علي أن من بين التوصيات الحرص على استخدام بدائل البلاستيك الصديقة للبيئة، مثل حقائب القماش أو الورقية، واستخدام قارورة مياه قابلة لإعادة الاستخدام، بدلًا من الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر الإمكان، والحرص على فصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها.