"السياحة" تتلقى دعوة للمشاركة بالملتقى الإسلامي في الدوحة

تلقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خطابا من المركز الإسلامي لتنمية التجارة ومقره في العاصمة المغربية الرباط، تتضمن دعوة القطاع السياحي المصري للمشاركة في المعرض الثالث للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تحت شعار "ملتقى حصري للترويج للسياحة الاسلامية".

ومن المقرر انعقاد الملتقى خلال الفترة من ٢٠ الى ٢٢ نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بالتزامن مع معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، ويهدف الملتقى الى تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي، بقطاع السياحة والترويج للمعالم التاريخية والمواقع السياحية وتشجيع الاستثمار في القط"اع وسيركز الملتقى على الترويج للسياحة العائلية والاسلامية التي تمثل ٣٠٪؜ من سوق السفر في العالم.

وأضاف الخطاب، ان الملتقى سوف يهتم بالترويج للوجهات غير التقليدية في دول التعاون الإسلامي، التي تمتاز بإمكانيات عالية للسياحة البيئية والثقافية، وطالب المركز بسرعة إخطاره بالمشاركين من شركات السياحة العاملة في مجال الثقافة والترفيه والسياحة الحلال وشركات تكنولوجيا السفر والفنادق والغرف السياحية.