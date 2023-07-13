إصدار 107 رخص تشغيل لمنشآت طبية جديدة في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، أبرز إنجازات المديرية وذلك من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز النصف الأول من عام ٢٠٢٣، لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر.

كما تم اصدار ١٠٧ رخص جديدة، والمرور علي ٥٩٠ منشأة طبية عيادات خاصة، ومراكز معامل، ومحل بصريات ومستشفيات، وذلك للوقوف علي المخالفات ومدى تطابق المنشأة الطبية مع الاشتراطات، كما تم إصدار ٨٣ خطابا موجهة لمديرة المنشأت لإزالة المخالفات ومتابعة حالة المنشأت، شملت ١٢٩ ملفا تم تقديمه للبدء بإجراءات الترخيص، وإصدار ١١٥ خطاب دفاع مدني.

كما تم إصدار ١١ شكاوى مقدمة من قبل المواطنين تم الرد عليها، وإدخال بيانات ٨٢٠ منشأة طبية خاصة جديدة ضمن قاعدة البيانات، وتجديد ٤١٢ عقد نفايات طبية.