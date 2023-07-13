غيابات بالجملة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة الـ126

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لعدد من لاعبيه، خلال مواجهة الأهلي، في القمة 126، المقرر لها مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف، على ملعب استاد القاهرة، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ31 من المسابقة المحلية.

ويفتقد الزمالك لجهود عبد الله جمعة وأحمد بلحاج لعدم الجاهزية الفنية، فيما يغيب مصطفى شلبي بسبب الإصابة بكسر في وجه القدم، وبالإضاقة إلى غياب محمود حمدي الونش، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، فيما يغيب محمد عبد الشافي لإصابته في الركبة.

وتأكد غياب نبيل عماد “دونجا” بسبب معانته من ثقل في العضلة الخلفية، فيما يغيب محمود شبانة وسامسون أكينولا لأسباب فنية.

ويدخل الزمالك قمة الخميس، في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعد الفوز فى 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات أخرى.