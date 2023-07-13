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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط صاحب مخزن و3 عمال بتهمة التنقيب عن الآثار بمصر القديمة

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على صاحب مخزن و3 عمال لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من (مالك المخزن المشار إليه – له معلومات جنائية ، و 3 عمال بذات المخزن) حال قيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وعُثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر ، وعُمق 6 أمتار، وكذا الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب). بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة لقبض على صاحب مخزن التنقيب عن الآثار مصر القديمة