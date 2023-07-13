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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تموين المنيا" يضبط 60 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

تموين المنيا يضبط
تموين المنيا يضبط 60 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز
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حررت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الخميس 60 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 60 مخالفة تموينية منها 56 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت المخالفات ما بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ توقف عن التشغيل ـ عدم وجود سجلات)، و4 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (سلع مجهولة المصدر - ذبح خارج السلخانة).

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