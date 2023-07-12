160 لقاءً ثنائيًا لبعثة المشترين على هامش فعاليات معرض "أجرو إيجيبت"

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بعثة مشترين ضمن فعاليات معرض أجرو إيجيبت ضمت حوالي 50 مشتري من 6 دول أجنبية (غانا وكينيا والهند والعراق وإسبانيا وإنجلترا) تستهدف المنتجات والخامات المصرية للشركات المصرية العارضة وتم التنسيق معها قبل الحضور إلى المعرض.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن بعثة المشترين التي استقدمت من دول مختلفة جاءت بعد تنظيم وجهد استمر لأكثر من شهر لاختيار أفضل الشركات المستوردة والعملاء المحتملين وربطها بالشركات المصرية المصدرة المشاركة في المعرض في قطاع الأسمدة ومستلزمات الزراعة كلا في مجاله.

وأضاف أن اختيار الشركات جاء بناء على بياناتها المتوافرة لدى مكاتب التمثيل التجاري المختلفة ومدى جديتها في التعامل وحجم أعمالها الاستيرادية وسابقة أعمالها في دولها والملاءة المالية لكل منها.

وأوضح أنه تم تحضير أكثر من ١٦٠ لقاءً ثنائيًا للشركات المشاركة في المعرض مع الشركات التي تم استقدامها ضمن بعثة المشترين من قبل كل من الهند وإنجلترا وكينيا وغانا والهند وإسبانيا واربيل بالعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه أوضح يحيى المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية و الأسمدة، أن الترتيب لبعثة المشترين كان بمساندة التمثيل التجاري المصري والمكاتب المنتشرة في الدول المختلفة التي تم تنسيق الاجتماعات معها وأن ممثلي الشركات الأجنبية وجدوا مصر بوابة أتصال فعالة بالنسبة لهم وأفضل من حيث الشحن واللوجستيات المختلفة.

وقال: “إن الشركات المصرية أبدت سعادتها بالمشاركة في مثل هذه اللقاءات، مطالبين باستمرار مثل هذه الأنشطة من قبل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة”.

ويذكر أنه تحتل صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة المركز الأول في ترتيب الصادرات المصرية غير البترولية بما يمثل 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية بقيمة بلغت نحو 8.629 مليار دولار محققة معدل نمو بلغت نسبته 23% مقارنة بالعام السابق عليه 2021 والذي بلغت حجم صادراته نحو 7.033مليار دولار.

وتحتل الصادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة المركز السابع على مستوى العالم بحجم صادرات بلغت قيمته 3.4مليار دولار عام 2022 محققة معدل نمو بلغت نسبته 42% مقارنة بعام2021.

وتتصدر تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة بلغت 1.027 مليار دولار، وأنه قد بلغ معدل نمو صادرات القطاع لأهم 10 أسواق (إيطاليا، الهند، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، السودان، بلجيكا، البرازيل، المغرب) نحو 32%.