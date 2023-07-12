الأورمان توزع لحوم الأضاحي في 140 قرية بسوهاج

انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من توزيع عدد 10 آلاف كيلو لحوم بلدى في سوهاج تم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر المراغة بنجع الحاكم، ومجزر طهطا غرب موقف جهينة، ومجزرالمنشاه بمدينه المنشاه، ومجزر طما بمشطا، وذلك تحإ اشراف الطب البيطرى .

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، إنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة سوهاج.

وعرض شعبان، الخطة حيث تم التوزيع فى قرى نجع النجار والشيخ مكرم والمزالوة وقلفاو وتونس واولاد غريب واولاد عزاز ونجع الجبل الغربي والكوامل والغوانم والشيخ حمد قريه الهجارسه بمركز سوهاج، وقرى السلاموني وحي الكوثر ونجع الخلوه ونجع الفيما ونجع التمبكيه ونجع فاضل وقرية العزبه والعرب وعرب الاطاوله وبندر اخميم والعيساويه شرق والاحايوه قبلي والاحايوه بحري والكوله ونيده وابار بمركز اخميم، وقرى بناويط واولاد اسماعيل وباصونة وناحية عامر ونجع الكماش ونجع ابو عوض ونجع الحاكم ونجع خليفة ونجع الحسك وقرية باهوق وبني وشاح وفزاره والبارود والحريديه بمركز المراغة، وقرى كوم بداروبندر المنشاه واولاد سلامه والدناقله مركزالمنشاه، وقرى بيت داوود والبياضيه والابعاديه والخارفه والمشتل ونجع المشتل مركز جرجا، وقرى اولاد يحيى والغرقان وبني خالد والعصاره واولاد يحيى الحاجر والسيول والفحار وابو بكر ونجع عمار والشيخ جامع وابو علوان ومزاتا مركز دار السلام، وقرى الحرجه بحري والحرجه قبلي والشيخ بركه والساحل القبلي والساحل البحري وبني حميل والفاويه مركز البلينا، وقرى الجبيرات ونزله القاضي و الشيخ زين الدين ونجع خضيري والحريديه وبني عمار والقبيصات والخزندارية غرب والخزندارية شرق والقبيصات وشطوره مركز طهطا، وقرى جهينه الغربيه وجهينه الشرقيه وابو بكر الصديق وعلى بن أبى طالب ونزلة على والنزه البحرية مركز جهينه، وقريتي بني هلال والغريزات مركز المراغه، وقري تل الزوكي وام دومه والسكساكه والجباب والاربعين والحسنه والواقات والحما وبندر طما مركز طما، وقرى سفلاق والجلاويه والرياينه الحاجر ونجع حامد مركز ساقلته، وقريتي جزيرة بيومي وبندر المنشاه مركز المنشاه.

وتابع أن الجمعية أيضأ انتهت من ذبح اضاحيها عصر يوم السبت الموافق 1يوليو بتوقيت البلاد المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية اهلية صغيرة، بحضور وفد جمعية الاورمان وعدد من الاطباء البيطريين يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقة الجمعية.

وأشار إلى أن الجمعية تحرص على ان تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الاضاحى منذ اختيار الماشية الى وصول اللحوم الى مستحقيها ان تتم كل هذة المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية .