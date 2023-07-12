الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي يتوجه إلى مصر لحضور مؤتمر جوار السودان

غادر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، أسمرة صباح اليوم الأربعاء، متوجها إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة جوار السودان، التي ستعقد في القاهرة غدا الخميس لمناقشة سبل حل الأزمة السودانية.

وقال وزير الإعلام الإريتري يمانى جبرميسكل عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن الرئيس أفورقي يصطحب وفد رفيع المستوى ومن المتوقع أن يجرى محادثات مع جيران السودان حول هذه القضية، ويضم الوفد وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح والمستشار الرئاسي يماني جبريب.

ويعيش السودان في أزمة كبيرة منذ منتصف أبريل الماضي بسبب القتال الدائر بين الجيش السوداني، وميليشيات الدعم السريع.