أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ235 ألفا و530 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 235 ألفا و530 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و90 دبابة و7 آلاف و990 من المركبات المدرعة و4 آلاف و402 من النظم المدفعية و674 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و415 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و310 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و978 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 674 من المعدات الخاصة و3 آلاف و726 طائرة مسيرة وإسقاط 1271 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.