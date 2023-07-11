محافظ جنوب سيناء يتابع مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المستدامة

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع فريق عمل برنامج المكتب الإنمائي "ouda"، بحضور اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.

و تابع المحافظ خلال الاجتماع نتائج الاجتماع الخاص بالتقديم ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المستدامة، وما جرى الوصول اليه من مشروعات تقدمت ومشروعات جرى اقتراحها .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع إلى استكمال المشاريع طبقا للمعايير المطلوبة والقي الضوء علي بعض المشاريع التي يمكن التقدم بها ضمن مبادره المشروعات الخضراء المستدامة وذلك لتوافر معايير المبادرة بها.