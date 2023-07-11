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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المستدامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع فريق عمل برنامج المكتب الإنمائي "ouda"، بحضور اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.

و تابع المحافظ خلال الاجتماع نتائج الاجتماع الخاص بالتقديم ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المستدامة، وما جرى الوصول اليه من مشروعات تقدمت ومشروعات جرى اقتراحها .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع إلى استكمال المشاريع طبقا للمعايير المطلوبة والقي الضوء علي بعض المشاريع التي يمكن التقدم بها ضمن مبادره المشروعات الخضراء المستدامة وذلك لتوافر معايير المبادرة بها.

- اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء برنامج المكتب الإنمائي ouda مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المستدامة شرم الشيخ