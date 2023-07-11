إصابة 16 عاملا فى حادث تصادم على طريق جمصة الدولي بالدقهلية

أصيب 16 عاملا بحادث تصادم على الطريق الدولي بجمصة أمام إسعاف الكسارة، بعد اصطدام سيارة ربع نقل تحمل عدد من العمال مع سيارة أخرى نقل مما أدى إلى انقلابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي وبلقاس.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور قسم شرطة جمصة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل واخري على الطريق الدولي أمام إسعاف الكسارة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفي جمصة العام وبلقاس المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة، التى طلبت انتداب مهندس فني لفحص السيارة وإجراء معاينة للحادث، وعمل تقرير عن المتسبب فى الحادث.