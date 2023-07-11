ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مسئولو تطوير حديقة الحيوان: الاحتفاظ بجميع العاملين مع تأمين صحي جديد

جانب من الافطار
جانب من الافطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقام التحالف المصري لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، إفطارا صباح اليوم لجميع العاملين بالحديقتين، تحت عنوان "لمة الأهل"، بحضور فريق التطوير والتشغيل الأجنبي ومشاركة المهندس ماجد السرتي رئيس شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

 وأكد محمد كامل أحد مسؤولي ملف تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، إنه سوف يتم تنفيذ قرارات جديدة بشأن جميع العاملين والموظفين بحديقتي الحيوان والأورمان. منها نظام تأمين صحي جديد وتغير مواعيد العمل لتكون من 10 صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

وأوضح كامل، أنه سوف يتم الاحتفاظ بجميع فريق عمل حديقتي الحيوان والأورمان، من عمال وموظفين وهيكل إداري

وطمأن كامل الموظفين، مؤكدا أن هناك توجيهات من الدولة بعدم التفريط في العاملين وأوضح أنه لن يكون هناك عمال حديقتين، بل جميع العمال سيكونون لحديقة واحدة، لأنه سيتم ضم الحديقتين معًا، مشيرا إلى أن الحديقتين في حاجة لمضاعفة أعداد العاملين والموظفين .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، استمرار كافة العاملين بحديقتي الحيوان والأورمان بعملهم دون التفريط في أي منهم لأنهم خبرات نادرة يصعب تعويضها
وأوضح أن عمال الحديقة سوف يقومون بتقديم الرعاية البيطرية والتغذية للحيوانات خلال فترة التطوير.

وكانت وزارة الزراعة قد قامت بتسليم الحديقتين إلى التحالف المصري الذي يقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وذلك للبدء في تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بنظام حق الانتفاع تحت إشراف الاتحادين الإفريقي والعالمي لحدائق الحيوان.
ومن جانبهم أعرب العاملون بالحديقتين عن سعادتهم بالاحتفالية اليوم وايضا تصريحات مسئول تطوير الحديقة مؤكدين على دعهم للجهود المبذولة في هذا الشأن حتى تعود حديقة الحيوان الى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان وإلى المكانة التي تليق بها كأقدم حديقة حيوان في افريقيا

IMG-20230711-WA0102
IMG-20230711-WA0102
IMG-20230711-WA0101
IMG-20230711-WA0101
IMG-20230711-WA0100
IMG-20230711-WA0100
IMG-20230711-WA0099
IMG-20230711-WA0099
IMG-20230711-WA0098
IMG-20230711-WA0098
IMG-20230711-WA0097
IMG-20230711-WA0097
IMG-20230711-WA0096
IMG-20230711-WA0096
IMG-20230711-WA0125
IMG-20230711-WA0125
IMG-20230711-WA0095
IMG-20230711-WA0095
IMG-20230711-WA0150
IMG-20230711-WA0150
IMG-20230711-WA0151
IMG-20230711-WA0151
IMG-20230711-WA0152
IMG-20230711-WA0152
IMG-20230711-WA0146
IMG-20230711-WA0146
IMG-20230711-WA0147
IMG-20230711-WA0147
IMG-20230711-WA0148
IMG-20230711-WA0148
IMG-20230711-WA0143
IMG-20230711-WA0143
IMG-20230711-WA0137
IMG-20230711-WA0137
IMG-20230711-WA0139
IMG-20230711-WA0139
IMG-20230711-WA0140
IMG-20230711-WA0140
IMG-20230711-WA0138
IMG-20230711-WA0138
IMG-20230711-WA0136
IMG-20230711-WA0136
IMG-20230711-WA0135
IMG-20230711-WA0135
IMG-20230711-WA0133
IMG-20230711-WA0133
IMG-20230711-WA0093
IMG-20230711-WA0093
IMG-20230711-WA0092
IMG-20230711-WA0092
IMG-20230711-WA0091
IMG-20230711-WA0091
حديقة الحيوان حديقة الاورمان