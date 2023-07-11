القبض على تاجر مخدرات بمدينة بدر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي أحد الأشخاص بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلوجراما حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم وكراً لمزاولة أعماله الإجرامية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلوجراما، هاتف محمول"، وتم اقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.