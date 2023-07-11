جوتيريش: اليوم العالمي للسكان يركز هذا العام على المساواة بين الجنسين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن اليوم العالمي للسكان لهذا العام يركز على إطلاق العنان للمساواة بين الجنسين.

جاء ذلك في رسالة لجوتيريش، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش: "إن عائلتنا البشرية أكبر من أي وقت مضى. ومع ذلك، يتخلف القادة بشكل مؤسف في الجهود المبذولة لبناء عالم يسوده السلام والازدهار للجميع"، مضيفا أنه: "في منتصف الطريق إلى موعدها النهائي عام 2030، تخرج أهداف التنمية المستدامة عن المسار الصحيح بشكل خطير. ما يقرب من 300 سنة بعد المساواة بين الجنسين. كان التقدم في مجال صحة الأم والحصول على خدمات تنظيم الأسرة بطيئا".

وأشار جوتيريش إلى "أن اليوم العالمي للسكان يركز لهذا العام على إطلاق العنان لقوة المساواة بين الجنسين"، مؤكدا أن "التمييز على أساس الجنس يضر بالجميع - النساء والفتيات والرجال والفتيان. يرفع الاستثمار في المرأة كل الناس والمجتمعات والدول".

وأوضح أن "النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتحسين صحة الأم، وتمكين المرأة من اتخاذ خياراتها الإنجابية هي أمور أساسية في حد ذاتها، ومحورية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة"، مبينا: "دعونا نقف مع النساء والفتيات اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن. ودعونا نكثف سعينا لجعل أهداف التنمية المستدامة حقيقة واقعة بالنسبة لنا جميعا البالغ عددنا ثمانية مليارات".