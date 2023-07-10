جلسات حكي وفعاليات مميزة للطفل في دواير الثقافي

خصص مهرجان دواير الثقافي، اليوم الإثنين الموافق 10 يوليو الجاري يومًا خاصًا للطفل، بالتعاون مع Bookly Ever After، بمقر المهرجان بسينما راديو بوسط البلد.

تضمن اليوم عددًا من الأنشطة المتنوعة، بحضور عدد كبير من الأطفال والأباء، والتي تضمت ورش حكي لعدد من القصص المختلفة وBookly Ever After نشطة تلوين موسيقى وزراعة وتعلم فن الرمال الملونة، وغيرها من الأنشطة.

وقالت نادين جنيدي، مؤسسة Bookly Ever After:« استمتعنا بالمهرجان وبعدد الأطفال وتفاعلهم، فقرأنا مجموعة من الكتب المفيدة لتنمية عقلهم وتعويدهم على القراءة والثقافة العامة، استمتعنا بنشاطات فنية كالرسم والتلوين وزراعة الورد وفن الرمل، فالأطفال استمتعوا وقضوا يوم عائلي لطيف.»

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافي انطلقت بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي «ديوان» و«تنمية»، ويهدف إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.

كما يشارك فيه عدد من أبرز الرعاة في مختلف المجالات، منها: شركة "مدينة مصر" وهي رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، الوحيدة المتخصصة في ترميم المباني التراثية في وسط البلد، وتهدف إلى الحفاظ على البنية الأصلية وخلق مفاهيم جديدة تلبي الاحتياجات الحديثة. وفندق فيرمونت نايل سيتي، و"ستار كير إيجيبت"، وهي مؤسسة غير ربحية تختص في توفير المساعدة الغذائية والرعاية الطبية والتعليم للأطفال الأيتام والمحتاجين.

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