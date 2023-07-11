إصابة شقيقين في سقوط سقف غرفة بعقار بسوق السكة الجديدة في المنصورة

أصيب شقيقان بجروح وكسور وذلك إثر سقوط سقف غرفة بأعلى عقار مكون من 6 طوابق بشارع السكة الجديدة بمدينة المنصورة وجرى استخراج المصابين بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخلاء المبنى وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي غرب المنصورة محافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سقف غرفة أعلى سطح عقار كانن بشارع السكة الجديدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ومسئولى حي غرب المنصورة وجرى عمل كردون أمنى حول العقار .

وبالفحص تبين أن العقار مكون من أرضى وستة طوابق على مساحة ٧٠ متر تقريباً - مأهول بالسكان عدا الطابق السادس ملك "وصفى بركات زكى"، وسقوط سقف غرفة أعلی سطح العقار على مساحة ٤ متر X ٤ متر تقريباً " استئجار كل من: هاني حسن أحمد حسن 49 عامًا، نقاش مما أدى إلى سقوط جزء من سقف غرفة بالطابق السادس على مساحة " ٣ متر × ٤ متر تقريباً " والمتواجدة أسفل الغرفة الأولى .

وتسبب الحادث في إصابة كل من "مستأجر الغرفة"، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشقيقة " تامر "48 عامًا، عامل، بجرح قطعي بالظهر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى استخراجهما بمعرفة قوات الحماية المدنية من الغرفة و نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولى.

بسؤال المصابين أيدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك .

بسؤال مندوب غرفة الأزمات والكوارث بحي غرب المنصورة، علل سبب ذلك لقدم العقار، وأضاف بأنه جار عرضه على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، وأوصى بإخلاء الطابق الخامس.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۳/٦٤١١ إداري قسم أول المنصورة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.