ads
الإثنين 10 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أستاذ طب نفسي: المصيف لازم يكون كل 3 شهور لصحة الإنسان

الدكتور محمد حمودة،
الدكتور محمد حمودة، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد حمودة، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن الذهاب للمصيف له تأثير على الصحة النفسية، وإن كان يقوم به الناس كعادة، لافتا إلى أن المفروض كل ثلاث شهور على الأكثر يكون فى أجازة حتى يعزز الصحة النفسية. 
وتابع أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية سالى سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "ضغوط العمل بتخلى الجسم فى حالة توتر وقلق، الجسم متأهب وبالتالى زيادة الكرتزون بسبب التوتر يدخل الشخص فى اكتئاب، وضعف المناعة، ومن هنا الإنسان يحتاج من يومين إلى ثلاثة كل ثلاثة أشهر حتى يخفوا من ضغوط العمل".
واستكمل: "مجرد السفر يحسن المزاج، فى ناس بتروح تسافر وتجلس فى الغرفة، لازم يتعرضوا لأشعة الشمس، عشان يقضوا على الاكتئاب، ويحسنوا المزاج، فى بعض الدول بيروحوا مخصوص دول معينة عشان يحسنوا المزاج، بالتعرض للشمس، ودول عندهم أعلى معدل انتحار فى العالم".

 

الدكتور محمد حمودة الصحة النفسية ضغوط العمل