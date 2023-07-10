بالفيديو.. أستاذ طب نفسي: المصيف لازم يكون كل 3 شهور لصحة الإنسان

قال الدكتور محمد حمودة، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن الذهاب للمصيف له تأثير على الصحة النفسية، وإن كان يقوم به الناس كعادة، لافتا إلى أن المفروض كل ثلاث شهور على الأكثر يكون فى أجازة حتى يعزز الصحة النفسية.

وتابع أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية سالى سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "ضغوط العمل بتخلى الجسم فى حالة توتر وقلق، الجسم متأهب وبالتالى زيادة الكرتزون بسبب التوتر يدخل الشخص فى اكتئاب، وضعف المناعة، ومن هنا الإنسان يحتاج من يومين إلى ثلاثة كل ثلاثة أشهر حتى يخفوا من ضغوط العمل".

واستكمل: "مجرد السفر يحسن المزاج، فى ناس بتروح تسافر وتجلس فى الغرفة، لازم يتعرضوا لأشعة الشمس، عشان يقضوا على الاكتئاب، ويحسنوا المزاج، فى بعض الدول بيروحوا مخصوص دول معينة عشان يحسنوا المزاج، بالتعرض للشمس، ودول عندهم أعلى معدل انتحار فى العالم".



