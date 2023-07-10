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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل طلائع الجيش أمام أسوان بالدوري الممتاز

فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش
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أعلن عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، وأيمن الرمادي مدرب أسوان، عن تشكيلي الفريقين في لقاء الجولة 33 المؤثر في صراع البقاء بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن - محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور - أحمد متعب

خط الوسط: فريد شوقي - عربي بدر

أمامهما: كريم طارق - يحيى حامد - أحمد سمير

خط الهجوم: بول جوليوس

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: خالد وليد

خط الدفاع: ميدو مصطفى - محمد عطوة - أحمد فتحي كاستيلو - علي فتحي

خط الوسط: عماد فتحي - رافاييل إياجوا

أمامهما: محمد حمدي زكي - محمد ناجي جدو - أحمد خالد

خط الهجوم: ديلسون كاموني

عبد الحميد بسيوني أيمن الرمادي عمر رضوان محمد حمدى زكى