تعرف على تشكيل طلائع الجيش أمام أسوان بالدوري الممتاز

أعلن عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، وأيمن الرمادي مدرب أسوان، عن تشكيلي الفريقين في لقاء الجولة 33 المؤثر في صراع البقاء بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن - محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور - أحمد متعب

خط الوسط: فريد شوقي - عربي بدر

أمامهما: كريم طارق - يحيى حامد - أحمد سمير

خط الهجوم: بول جوليوس

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: خالد وليد

خط الدفاع: ميدو مصطفى - محمد عطوة - أحمد فتحي كاستيلو - علي فتحي

خط الوسط: عماد فتحي - رافاييل إياجوا

أمامهما: محمد حمدي زكي - محمد ناجي جدو - أحمد خالد

خط الهجوم: ديلسون كاموني