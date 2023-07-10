المشدد 7 سنوات لطالب قتل آخر خلال مشاجرة في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة طالب مُدان بقتل آخر خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

تعود أحداث القضية رقم 1474 لسنة 2023 جنح الزهور، والمقيدة برقم 633 لسنة 2023 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 21 فبراير 2023 باتهام المدعو "ع.م.ا.م" 19 عامًا، طالب، بقتل المجني عليه "كريم أحمد صلاح فتحي" خلال مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء.

وتبين من شهادة الشهود نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه في اليوم السابق على ارتكاب الواقعة، وتعدى كلا الطرفين على بعضهما البعض، وعلى إثر ذلك حضر المجني عليه في اليوم التالي إلى محل تواجد المتهم حاملا سلاح أبيض "مطواه" قاصدا التعدي على المتهم، فدفع المتهم ذلك التعدي بواسطة مفتاح صغير أصاب المجني عليه بيده وتم التفريق عنهما بواسطة اثنين من شهود عيان الواقعة، وابعادهما عن بعضهما البعض، إلا أن المجني عليه تتبع المتهم بالسلاح الأبيض، وأثناء ذلك عثر المتهم على سلاح أبيض "سكين" أحتفظ بها وما أن قدم المجني عليه دارت بينهما مناوشات بالأسلحة البيضاء طالت أحدى الضربات العشوائية من المتهم جسد المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بمعاقبة المُدان بقتل آخر خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.