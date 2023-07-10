إزالة 11 حالة تعد جديدة على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ١١ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة على مساحة ٦٢١م٢ تابعين لولاية الموارد المائية والرى والصرف بنطاق مركز ومدينة كفر سعد ، وذلك ضمن أعمال الموجة ٢١ والتى انطلقت مطلع الاسبوع الجارى بمرحلتها الثالثة .

واشارت " محافظ دمياط " الى أن هناك تعاون كبير بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على اراضيها ، مؤكدة حرص المحافظة على تذليل اى عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة .

ووجهت" الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة اى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.و أشارت " محافظ دمياط " مجددًا إلى أنه تم إتمام كافة الاستعدادات لاطلاق تلك المرحلة وتحقيق المستهدف تنفيذه خلالها وذلك لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع اى تعديات عليها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما وجهت تعليماتها الى الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع اى محاولات للتعدى عليها مرة أخرى .

في سياق آخر، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء المرحلة الثالثة من الموجة ال٢١ المقرر انطلاقها مطلع الاسبوع المقبل الموافق ٨ يوليو وتستمر حتى يوم ٢٨ من ذات الشهر ، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك المرحلة .

وأشارت " محافظ دمياط " إلى ان المحافظة قد حققت جهود كبيرة لاسترداد أراضى الدولة ومنع التعديات عليها و كذلك التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها ، لافتة إلى أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة لاسترداد أملاك الدولة و حق الشعب وإنفاذ القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.