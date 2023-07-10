مياه سوهاج تنفذ تدريبا بمجال السلامة والصحة المهنية

نفذت ادارة السلامة والصحة المهنية في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عدد من الدورات التدريبية للعاملين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والعاملين بمجال الكلور لتطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل وبمركز تدريب السلامة والصحة المهنية صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة

واضاف انه يتم التشديد على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا لظروف وقواعد العمل وبالاسلوب الأمثل لتقليل حجم الحوادث والاصابات فى مواقع العمل.

واوضح رئيس مياه سوهاج انه يتم عقد دورات تدريبية للعاملين على كيفية التعامل الامن بالاماكن المغلقة وتسريب الكلور والحريق وكذلك القيام بالاسعافات الاولية فى حالة حدوث أى إصابات وأن الهدف من تلك البرامج التدريبية العملية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر أثناء العمل ولتعزيز فكر سلامة وصحة العامل وحمايته من مخاطر بيئة العمل.

واشار اللواء احمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون الرقابة والسلامة والصحة المهنية انه يتم تنفيذ تلك التدريبات بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية الذى تم تاسيسه على احدث النظام لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وان الشركة تولى اهتمام كبير بسلامة العاملين وتامين بيئة العمل وانه يتم شراء مهمات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على ارواح العاملين والتى منها بدل تطهير ونظارات واقية واوجه لحام واجهزة كشف غازات وجوانتيات واحذية سيفتى وشنطة اصلاح اسطوانات الكلور متعددة الاغراض والخاصة بمكافحة تسرب غاز الكلور