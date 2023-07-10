«حياة كريمة» تكشف تفاصيل إنجازات المبادرة بمحافظة الغربية.. فيديو

قال كشف الدكتور طارق الرفاعي، المتحدث الرسمي لمبادرة "حياة كريمة"، إن المبادرة تغطي مركز واحد بمحافظة الغربية ضمن المرحلة الأولى وهو مركز زفتى ضمن الـ25 مركز التابعين لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا لتوفير كافة الخدمات من مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المستشفيات والمراكز.

وأضاف "الرفاعي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من 118 مشروع بمركز زفتى، حيث انتهت كافة مشروعات الصرف الصحي ودخلت الخدمة بالفعل، ونعمل حاليًا في توابع القرى، بجانب وجود عمليات تصليح وتدعيم لشبكات الكهرباء والإنارة في 54 قرية بمركز زفتى وتم بالفعل إطلاق التيار الكهربائي في 32 قرية منهم وجاري التنفيذ بباقي القرى.

وتابع، أن نسبة تنفيذ مشروع تدعيم التيار الكهربائي بقرى المركز تتراوح ما بين 50 إلى 95% وتنتهي بنهاية العام الجاري، موضحًا أنه يتم العمل على تطوير الوحدات الصحية وإنشاء محطات الإسعاف لعمل قرى نموذجية ومتكاملة الخدمات، وتطوير ورفع كفاءة 25 وحدة ومركز صحي و8 نقاط إسعاف جاري تنفيذهم و9 مجمعات خدمية للمواطنين انتهى منهم 8 بالفعل.